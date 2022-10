Podcast Het inzicht (34 min)

► Psycholoog Marc Buelens: ‘Zelfs antivaxers vertrouwen blindelings op de remmen van hun auto’

Beeld Thomas Sweertvaegher

Marc Buelens is doctor in de organisatiepsychologie en voormalig managementprof aan de befaamde Vlerick Business School. Hij schreef boeken over zijn vakgebied, maar ook een roman en talloze columns. In deze aflevering van ‘Het inzicht’ legt hij de cruciale verschillen uit tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.