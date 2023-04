Podcast Het inzicht (41 min)

▶ Politicoloog Nadia Nsayi: ‘De twee grootste Vlaamse partijen hebben wortels in de collaboratie’

Nadia Nsayi Beeld Thomas Sweertvaegher

Nadia Nsayi studeerde politieke wetenschappen, werkte voor Pax Christi/Broederlijk Delen en is nu verbonden aan het AfricaMuseum in Tervuren. In het boek Dochter van de dekolonisatie verweeft ze haar eigen verhaal met de geschiedenis van de relatie tussen Congo en België. In Het inzicht praat ze met Joël De Ceulaer over emancipatie, activisme en waarom ze bang is dat Vlaams Belang in 2024 aan de macht zal komen.