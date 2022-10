Podcast Het inzicht (31 min)

► Kristien Hemmerechts in ‘Het inzicht’: ‘Een doorgedreven individualisme is heel gevaarlijk’

Beeld Thomas Sweertvaegher

Kristien Hemmerechts is een van de bekendste Vlaamse auteurs en was jarenlang professor in de Engelstalige literatuur. In de podcast ‘Het inzicht’ vertelt ze hoe een boek dat ze schreef over een vrouw die leed aan anorexia, haar voor het eerst deed beseffen dat de mens een irrationeel wezen is. Dat leerde haar om heel anders om te gaan met persoonlijke conflicten.