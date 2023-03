Podcast Duidelijk (20 min)

▶ Komt er een nieuwe bankencrisis aan? ‘Er is een belangrijk verschil met 2008’

Beeld AP

Staat uw spaargeld nog veilig op de bank? De voorbije weken kwamen plots verschillende banken in zwaar terecht, in de VS maar ook dichter bij huis. Wie zich de bankencrisis van 2008 herinnert, voelt dan al snel het angstzweet onder de oksels. Is dat terecht, of zijn we nu beter beschermd tegen zo’n domino-effect?