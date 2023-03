Podcast Het inzicht (43 min)

▶ Khalid Benhaddou: ‘Het Westen heeft lang nodig gehad om homoseksualiteit te aanvaarden’

Khalid Benhaddou is imam bij de El Fath-moskee in Gent. Beeld Thomas Sweertvaegher

Khalid Benhaddou is imam bij de El Fath-moskee in Gent en pleit voor een rationele islam. Een beleving van zijn religie die verzoenbaar is met de filosofie van de Verlichting, die hij even goed kent als de Koran. In onze podcast ‘Het inzicht’ vertelt hij over de spanning tussen globalisering en nationalisme, tussen gemeenschap en individu.