Podcast Duidelijk (25 min)

▶ Kan China de koers van de oorlog in Oekraïne veranderen? ‘Als ze wapens leveren aan Rusland, zal Amerika reageren’

Chinees topdiplomaat Wang Yi was vorige week op bezoek in het Kremlin. Beeld REUTERS

Welke rol zal China spelen in de oorlog in Oekraïne? Terwijl Peking pleit voor vredesgesprekken, denken de VS ‘bijna zeker’ te weten dat de Chinezen wapens willen leveren aan de Rusland. Werpt China zich straks op als de grote bemiddelaar? Of staan we net aan het begin van een nieuw soort Koude Oorlog, waarin Rusland en China elkaar vinden als bondgenoten?