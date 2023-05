Podcast Het inzicht (43 min)

▶ Journalist en Ruslandkenner Jan Balliauw: ‘Het is een boutade, maar Brussel is een potentiële frontlijn’

Beeld Thomas Sweertvaegher

Iedereen kent Jan Balliauw als de immer beheerste Ruslandkenner van de openbare omroep. In Het inzicht praat hij met Joël De Ceulaer over zijn ervaring als verslaggever. Hoe de wereld er in één dag helemaal anders kan uitzien, waarom we dankbaar mogen zijn voor het systeem waarin wij leven en hoe de EU en de NAVO tot voor kort in een soort geopolitieke vakantie vertoefden.