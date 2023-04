Podcast Het inzicht (36 min)

▶ Joanie de Rijke: ‘Dat vergeet ik nooit meer: de smeekbede om dat kind te adopteren’

Joanie de Rijke is oorlogsverslaggever, onder andere voor De Morgen. Beeld Thomas Sweertvaegher

Joanie de Rijke is de bekendste oorlogsverslaggever in de Vlaamse schrijvende pers. Van Syrië tot Afghanistan, Libië en Oekraïne: als onze wereld ergens in brand staat, wil ze erheen. Ze laat zich niet verlammen door angst, maar weet dat de risico’s groot zijn. Ze werd ontvoerd door de Taliban en zag een collega voor haar ogen sterven. In ‘Het inzicht’ vertelt ze over de grens tussen moed en overmoed.