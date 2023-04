Podcast Het inzicht (38 min)

▶ Jean Blaute: ‘Op mijn uitvaart moeten ze de tune van Kulderzipken spelen’

Muzikant en producer Jean Blaute Beeld Thomas Sweertvaegher

Jean Blaute is een naam als een klok in de Belgische muziekwereld, als muzikant én als producer. Hij tekende voor succesnummers van onder anderen Wim De Craene, Raymond van het Groenewoud, K’s Choice en De Kreuners. In ‘Het inzicht’ praat hij met Joël De Ceulaer over zijn jeugd en zijn leven, hoe humor zijn schild werd en over de dialoog die zich ontspon toen hij als jongeman ineens naast Hugo Claus stond te plassen.