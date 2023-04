Podcast Duidelijk (23 min)

▶ Is het over en uit voor Donald Trump? ‘De Republikeinen weten dat hij nooit nog een verkiezing zal winnen’

Donald Trump moest dinsdag voor de rechtbank verschijnen in Manhattan. Beeld Photo News

Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten wordt een voormalige president strafrechtelijk vervolgd. Donald Trump zou Donald Trump niet zijn als hij al die heisa niet in zijn voordeel zou proberen te keren in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Kan hij daar ook in slagen, of is het dit keer over en out met zijn politieke carrière?