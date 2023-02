Podcast Duidelijk (24 min)

Hoe problematisch is onze relatie met alcohol? 'Er is duidelijk iets aan het verschuiven'

De bijzondere status die Koning Alcohol in onze cultuur geniet, wordt steeds vaker in vraag gesteld. Kijkt de jeugd nu anders naar alcohol dan oudere generaties? En wat zegt de meest recente wetenschap echt over wat een veilige hoeveelheid pintjes per week is, als zoiets al bestaat?