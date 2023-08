▶ Hoe Film Fest Gent uit zijn voegen barstte: ‘Jane Birkin in de armen van Wilfried Martens was de beste reclame ooit’

Beluister aflevering 2: Me Wilfried, You Jane – het festival barst uit z’n voegen

Wat in de jaren 70 begon als een relatief klein ‘filmgebeuren’, groeide in de jaren 80 al snel uit tot het grootste filmfestival van het land met meer dan tweehonderd films op de affiche. Vandaag zou dat al veel zijn, maar in tijden van pellicule was dat een huzarenwerk, “en er liep dan ook geregeld wel iets mis”.

Film Fest Gent zocht daarnaast ook andere oorden op. Het streek neer in onder meer de Gentse gevangenis en het statige Van Eyck-zwembad, en het organiseerde verschillende legendarische tentoonstellingen. Eén daarvan was Cité Ciné, een ‘levend filmmuseum’ dat ruim vierhonderdduizend bezoekers naar de Floraliënhal trok.

