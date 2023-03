Podcast Duidelijk (27 min)

▶ Hoe de Vlaamse regering zichzelf in crisis stortte: ‘De relaties zijn nu echt wel kapotgemaakt’

De lichaamstaal sprak dinsdag boekdelen bij de leden van de Vlaamse regering. Beeld BELGA

Crisis in de Vlaamse regering. Het stikstofdossier duwde coalitiepartners N-VA, Open Vld en cd&v de afgelopen week in een totale impasse zoals we die nog niet vaak gezien hebben. Hoe is het zover gekomen, en wat zullen de gevolgen zijn van deze frontale botsing? ‘De relaties zijn nu echt wel kapotgemaakt.’