Podcast Het inzicht (42 min)

▶ Het ultieme inzicht van Stijn Baert: ‘Economie is geen ideologie, maar een wetenschap’

Geldexpert werkexpert Stijn Baert Beeld Sofie Silbermann

Stijn Baert staat bekend als de man die in elke Vlaamse brasserie de biefstuk met frieten gaat proeven, maar ook als arbeidseconoom aan de Universiteit Gent. In deze aflevering van ‘Het inzicht’ stelt hij zich een ambitieus doel: aantonen dat economie een echte wetenschap is. Hij legt ook uit waarom het hem raakt als mensen die hij respecteert, hem in een rechts vakje stoppen.