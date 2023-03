Podcast Het inzicht (38 min)

▶ Filosoof Johan Braeckman: ‘Verstandige mensen vallen voor gesofisticeerde vormen van nonsens’

Johan Braeckman is hoogleraar filosofie aan de Universiteit Gent. Beeld Thomas Sweertvaegher

Johan Braeckman is hoogleraar filosofie aan de UGent. In deze aflevering van Het inzicht heeft hij het met redacteur Joël De Ceulaer over kritisch denken. We zijn allemaal vatbaar voor nonsens en onzin, ook als we erg intelligent zijn, zegt Braeckman. Maar we beschikken ook over manieren om ons daarvoor te behoeden.