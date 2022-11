Podcast Lopende zaken (40 min)

▶ ‘Eigenaar van een crèche die op zwarte lijst komt, kan met een andere naam gewoon opnieuw beginnen’

Kinderopvang 't(B)engeltje in Oudenaarde. Beeld Foto Ronny De Coster

Na alweer een tragische week voor de Vlaamse kinderopvang is de topvrouw van het Agentschap Opgroeien opgestapt. Waarom lukt het maar niet om sneller in te grijpen bij ernstige mishandeling? Daarnaast hebben we het ook over de concentratiecrisis: we slagen er nog amper in om langdurig gefocust te blijven, en dat ligt niet aan uw hersenen.