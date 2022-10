Een geheimzinnige ontvoering, alles over Musk en Twitter én verhalen uit Oekraïne: dit zijn de beste podcasts

Ontvoerd?

Bart is een Nederlander die ervan overtuigd is dat hij op de luchthaven van Madrid werd ontvoerd door geheime diensten. Niet iedereen gelooft hem, maar los daarvan is het ook moeilijk te bewijzen: van een goeie actie door de geheime dienst mag je eigenlijk niet weten dat de geheime dienst erachter zat. Voor Dit kan geen toeval zijn doken podcastmaker Simone Eleveld en Volkskrant-journalist Huib Modderkolk in de verborgen wereld van de inlichtingendiensten, maar ook in Barts verleden, want de man was wel degelijk te te chanteren en verloor veel vrienden door het hele verhaal. Spannende reeks die naar echte antwoorden zoekt en om de sensatie heen fietst.

Dit kan geen toeval zijn, te beluisteren via de verschillende platformen

Twitter en Musk

Elon Musk lijkt dan toch Twitter te gaan kopen voor de gevraagde 44 miljard dollar. De timing van de deal kon niet beter voor nieuwspodcast How It Happened, dat zijn pas gelanceerde vijfde seizoen volledig heeft gewijd aan Musk en Twitter. Door goede research en de juiste getuigen voegt deze reeks iets toe, ook na eindeloos veel artikels over Musk.

How It Happened, te beluisteren via de verschillende platformen

Oekraïne

De Oekraïense krant Kyiv Independent belicht in de nieuwe reeks Power Lines enkele grote thema’s tegen de achtergrond van de Russische invasie. De eerste aflevering, met getuigenissen van gewone Oekraïners over hun identiteit, geeft alvast een goed inzicht in wat het is om burger te zijn van een land dat anderen van de kaart willen.

Power Lines: From Ukraine to the World, te beluisteren via de verschillende platformen