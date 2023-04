Podcast Geloof in ons (30 min)

▶ ‘Een echt gesprek tussen holebi’s en de kerk is er nooit geweest’: Laurens en Simon zoeken een priester die hen wil huwen

In de podcast ‘Geloof in ons’ gaat Laurens Bervoets op zoek naar een priester die twee mannen wil huwen. Beeld Wouter Van Vooren

Kan je een religie met eeuwenoude gebruiken wel verzoenen met de hedendaagse tijdsgeest? In ‘Geloof in ons’ zoeken Laurens en Simon een priester die hen wil huwen. In aflevering 4: horen we er echt bij, of zal ‘anders zijn’ altijd anders blijven aanvoelen?