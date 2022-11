Podcast Het inzicht (37 min)

▶ Dyab Abou Jahjah: ‘Ik heb altijd sympathie gehad voor het Vlaams-nationalisme’

Dyab Abou Jahjah is te gast in de laatste aflevering van het eerste seizoen van ‘Het inzicht’. Beeld © Stefaan Temmerman

Ruim twintig jaar geleden stichtte Dyab Abou Jahjah de Arabisch-Europese Liga en was hij even publieke vijand nummer één. Ondertussen zit hij een paar fasen verder in zijn leven en is hij leerkracht en auteur. In deze voorlopig laatste aflevering van Het inzicht praat Joël De Ceulaer met hem over de golven en conflicten van het bestaan, die er volgens hem altijd zullen bijhoren.