Deze oplossingen voor het klimaat liggen binnen handbereik: 'De technologie die we nodig hebben is er al'

Extreme bosbranden, hittegolven, overstromingen, tropische stormen: allemaal zullen ze in de toekomst vaker voorkomen. Beeld AFP

Nog maar eens alarmbellen: het VN-klimaatpanel herhaalde deze week dat de tijd dringt om het klimaatprobleem ernstig aan te pakken. ‘De keuzes die we in dit decennium maken, zullen nog duizenden jaren een impact hebben’, schrijven de experten in hun rapport. Maar er is ook hoop: de oplossingen liggen eigenlijk klaar.