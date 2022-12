▶ Bart Eeckhout: ‘Andere partijen zouden beter eens goed analyseren wat Vooruit doet. Of net niet doet’

Podcast Duidelijk (25 min) ▶ Wat is het slimste dat u in 2023 kunt doen met uw geld? ‘Voor wie het aandurft, kan 2023 een winstgevend jaar worden’ ▶ Wat is het slimste dat u in 2023 kunt doen met uw geld? ‘Voor wie het aandurft, kan 2023 een winstgevend jaar worden’