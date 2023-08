▶ ‘Als je die film vertoont, smijten ze jou meteen in de bak’: het chaotische begin van Film Fest Gent

Beluister aflevering 1: Die gekke Nederlander – de beginjaren van Film Fest Gent

De allereerste editie van Film Fest Gent in 1974 was met nog geen twintig langspeelfilms op het programma enerzijds enorm bescheiden, anderzijds stonden die films wel op naam van onder meer Andy Warhol, Nagisa Ôshima, Rainer Werner Fassbinder, Alejandro Jodorowsky en Andrei Tarkovsky. Het festival liet zich in zijn beginjaren echter ook verleiden door enkele spraakmakende pornofilms en dat was niet naar de zin van de Gentse procureur.

In de eerste aflevering van Sunset Confessions vertellen filmhistorica Lies Van de Vijver, filmjournalisten Patrick Duynslaegher, Jan Temmerman en Roel Van Bambost, voormalig Film Fest Gent-directeur Jacques Dubrulle en ‘Skopiumschuiver’ Paya Germonprez over de even turbulente als memorabele beginjaren van het festival.

Sunset Confessions is een podcast van Film Fest Gent in samenwerking met De Morgen. Reageren kan via podcasts@demorgen.be.