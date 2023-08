▶ 50 jaar Film Fest Gent: ‘Het James Bond-concert heeft voor geen meter verkocht’

Beluister aflevering 3: Ennio, Giorgio & Hans – de focus op muziek

Tegenwoordig speelt Hans Zimmer in uitverkochte arena’s, maar toen hij in 2000 van Film Fest Gent de vraag om zijn muziek voor The Lion King en Gladiator live te brengen, hield hij aanvankelijk de boot af. De Oscarwinnaar had zoiets nog nooit gedaan, en hij was lang niet de enige. Vandaag zijn filmmuziekconcerten legio, dertig jaar geleden bestonden er amper partituren van.

Film Fest Gent heeft de voorbije vijftig jaar in niet geringe mate bijgedragen aan de intussen wereldwijde belangstelling voor filmmuziek. Enerzijds met een rist onvergetelijke concerten, maar anderzijds evenzeer met de oprichting van de World Soundtrack Awards.

Sunset Confessions is een podcast van Film Fest Gent in samenwerking met De Morgen. Reageren kan via podcasts@demorgen.be.