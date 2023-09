▶ 50 jaar Film Fest Gent: ‘De magie van een openingsavond? Ik lag ziek in bed van dezenuwen’

Beluister aflevering 4. Vlaamse filmpjes: van Daens naar Close

Intussen lijkt het een vaste traditie – het is het evenwel niet – maar in 1992 was Daens pas de eerste Belgische film om Film Fest Gent te openen. Op de negentiende editie, dus. Toegegeven, de vaderlandse cinema stond er toen nog niet zo goed voor als vandaag en “tiens, kunnen wij dat ook?” was zelfs nog een veelgehoorde reactie op de film van Stijn Coninx.

Maar de band met eigen regisseurs groeide en Film Fest Gent werd voor velen onder hen (Lukas Dhont, Felix van Groeningen, Caroline Strubbe, etc.) een belangrijk lanceerplatform.

