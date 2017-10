Zwitserse (af)rekeningen

In juli 2001 kreeg ik op de terugvlucht van Moskou naar Frankfurt een upgrade naar business. Ik zat keurig aan de linkerzijde van het vliegtuig samen met nog iemand op rij 3 in de donkerblauwe leren zeteltjes. Rij 1 en 2 waren leeg. Rechts was rij 1 bezet, er zat een klein mannetje met pikzwart haar dat nauwelijks boven de stoel uitkwam. Rij 2 rechts was volledig leeg. En op rij 3 ter hoogte van mij zat een vrouw, ook alleen. Daarachter een heel gezelschap. Allemaal Koreanen, Zuid-Koreanen welteverstaan. Allemaal met een blik die het midden hield tussen wanhoop en diep verdriet. Toen ik mij net voor het opstijgen op rijtje 2 wilde neervlijen, kwestie van mijzelf en mijn buur wat privacy te geven - u weet hoe dat gaat met die lege rijtjes - kwam de hoofdsteward mij vriendelijk verzoeken dat niet te doen.