Zweden wijst 'oudste vluchteling ter wereld' uit

Sinds ze in 2015 in een vluchtelingenkamp in Kroatië werd geïnterviewd door verschillende buitenlandse media, gaat ze door het leven als 'de oudste vluchteling ter wereld'. Maar ondanks haar gezegende leeftijd is Zweden onverbiddelijk voor de Afghaanse Bibihal Uzbeki: ze moet terug naar haar thuisland. Uzbeki legde in 2015 samen met haar familie duizenden kilometers af van Kunduz, een stad in Afghanistan, naar Zweden. Op hun tocht trokken ze door de meest onherbergzame gebieden in landen als Iran, Turkije en Griekenland en werd de hoogbejaarde vrouw om beurten gedragen door haar zoon en kleinzonen. Pas in Duitsland kreeg ze van een dokter een rolstoel, waarmee ze het resterende traject naar Zweden kon afleggen.