Zwaarste aanslag ooit in Somalië doodt 231 mensen

De dodentol van de zware bomaanslag die zaterdag plaatsvond in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen tot minstens 231. Daarnaast vielen er meer dan 200 gewonden, onder wie een aantal zwaargewonden.

De aanslag met een vrachtwagen op een druk kruispunt in Mogadishu is nog niet opgeëist, maar de Somalische regering gaat ervan uit dat hij het werk is van de islamistische organisatie Al Shabaab. Enkele uren na de eerste aanslag volgde een tweede in een andere wijk van de stad. Ook daarbij vond een zware explosie plaats. Met 231 doden gaat het om de zwaarste (dubbele) aanslag ooit in Somalië. De dodentol kan nog oplopen. Dat meldt het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP), op basis van bronnen bij de Somalische politie en de hulpdiensten.