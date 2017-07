Zuid-Korea wil praten met het noorden

De Zuid-Koreaanse regering wil weer rond de tafel gaan zitten met Noord-Korea, om de 'vijandelijke activiteiten' aan beide kanten te staken. De Zuid-Koreaanse minister van Eenwording wil de gesprekken aanstaande vrijdag al opstarten. Als het Noorden erop ingaat, wordt het de eerste keer in twee jaar dat beide landen weer op hoog niveau spreken. Ze verkeren officieel namelijk nog steeds in staat van oorlog. Het evenwicht blijft erg precair, mede door de raketproeven van Noord-Korea. Het land lanceerde dit jaar al meerdere testraketten en werkt ook aan kernkoppen om die raketten mee uit te rusten. Het einddoel is daarmee het Amerikaanse vasteland te kunnen bereiken. Het Zuiden probeert dat te voorkomen. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Als de gesprekken effectief plaatsvinden, gebeurt dat waarschijnlijk in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen.