Zuhal Demir verbolgen om uitblijven reactie tegen kindhuwelijk

"Vergeet de hoofddoek even. Kunnen we het eens hebben over de blinddoek?" Onder deze titel reageerde Zuhal Demir (N-VA), staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, op Facebook op een artikel dat ze in De Standaard las. Daarin vertelt een leerkracht hoe een meisje van 14 tijdens een zomerklas van Teach For Belgium (dat jongeren met een leerachterstand begeleidt) haar raad kwam vragen. "Ze werd uitgehuwelijkt en had nog geen seksuele voorlichting gehad. Ik moest het haar uitleggen. Ik had gelukkig didactisch materiaal voorhanden." Demir was 'geschokt en diep verontwaardigd' toen ze het las.