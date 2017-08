Zover is de opwarming al: de IJszee is bevaarbaar

Tot enkele jaren geleden was deze route onbevaarbaar door het dikke poolijs. Met dank aan de opwarming van de aarde kunnen grote vrachtschepen als de Russische Christophe de Margerie de snelle route van Azië naar Europa het hele jaar door gaan bevaren, voorspelt de eigenaar van het recordbrekende vrachtschip, de Russische rederij Sovcomflot. De Christophe de Margerie, die vloeibaar aardgas vervoerde, legde de afstand tussen Hammerfest en Boryeong in 19 dagen af. Dat is ruim vijf dagen sneller dan via de conventionele zeevaartroute tussen Europa en Azië, via het Suezkanaal en de Indische Oceaan.