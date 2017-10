Zorg zkt. managers van het hart

Dominique Van Malder is theatermaker, en bekend van het televisieprogramma Radio Gaga.

Er is nog hoop, durf ik zelfs na de Pano-reportage over wantoestanden in onze woon-zorgcentra hopen. Tegelijk maak ik me natuurlijk ook zorgen over de zorgcentra in Vlaanderen. Eerst het halfvolle glas. Al jaren geniet ik het privilege om op kwetsbare plekken te komen. Dat zijn telkens intense momenten. Bij Studio Orka, een Gents theatergezelschap voor mensjes van 7 tot 107 jaar hebben we enkele seizoenen lang Zoutloos gespeeld, een voorstelling op locatie, in een woon-zorgcentrum. Je kon meteen aan de 'catering' voelen of de sfeer optimaal was. Dat was even vaak wel als niet het geval. Ik ontmoette er een directeur/manager wiens moeder ook in het rusthuis verbleef.