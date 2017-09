Zonder kopmannen naar volgende WK

Zo snel gaat dat. Het WK is net voorbij en Kevin De Weert kijkt al uit naar de volgende afspraak. In september 2018 wordt er voor de regenboogtrui gekoerst in het Oostenrijkse Innsbruck, in de schaduw van de Alpen. "Het parcours is loodzwaar", zegt de bondscoach. "Op een klein stukje na heb ik het al volledig verkend. In de eerste 80 kilometer, richting lokale ronden, zit er al een helling. Het plaatselijke circuit ligt rond een springschans en bevat een klim van acht kilometer." In totaal moeten de renners 4.670 hoogtemeters overbruggen in 265 kilometer.