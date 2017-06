Zon of geen zon, altijd paraat

Weer of geen weer, winter of zomer, voor deze waterratten is de zee altijd onweerstaanbaar.

JOKE DE VREESE (26) STARTTE ACHT JAAR GELEDEN MET GOLFSURFEN. ALS HET HOOG WATER IS, VIND JE HAAR OP ZEE IN BREDENE. HARTJE ZOMER ÉN WINTER. "Ik ben altijd sportief geweest. Als kind deed ik aan turnen en volleybal. Nu geef ik yogalessen en surf ik. Ik leerde al doende surfen, door mijn vriend, ook een fervente golfsurfer. Golfsurfen is nooit saai omdat je constant uitgedaagd wordt om nieuwe trucjes te leren. Ik surf zowel op een longboard als een shortboard. Met mijn shortboard oefen ik nu bijvoorbeeld op turns, bochtjes maken, en met mijn longboard op nose riding, op het voorste puntje van je board surfen.