Zomers zijn niet minder wreed

Acht of negen jaar moet ze geweest zijn. Bijna had ik haar niet opgemerkt, zo snel was ze alweer verdwenen. De straat waardoor we wandelden, kwam op een T-sprong uit en ineens gleed ze daar voorbij, langs een zestal bleekgele huizen. Haar lange, blonde haren en de turkooizen jurk van tule - een prinsessenjurk, zoveel was duidelijk - wapperden achter haar aan, ontroerend evenwijdig met haar witte trottinette. Het was drie dagen na de langste dag van het jaar en we waren in Londen. Londen is heerlijk in de zomer. Nergens wordt het late avondlicht weemoediger weerspiegeld dan in de Theems. Nergens dept de stedeling discreter zijn bezweet gezicht.