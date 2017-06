Zomers rood

Wij maken de beste cabernet franc ter wereld", hoorden we uit de mond van wijnbouwers uit de buurt van Saumur en Anjou, en dan spreken we over de Franse Loirevallei. En ze menen het. Misschien hebben ze wel gelijk, want zij zijn de enigen die rode wijn durven te maken van niets dan breton, want zo noemt men de cabernet franc in de Loire. In Bordeaux versnijdt men de cabernet franc met merlot en cabernet sauvignon. Is dat dan zo gewaagd, wijn maken van puur cabernet franc? Toch wel. De cabernet franc levert frisse, erg 'gestructureerde' wijnen op. Met dat laatste wordt bedoeld dat deze wijnen erg tanninerijk zijn. Veel tannine maakt bij de wijnconsument vaak een 'strenge' indruk, want tannine geeft een bittere smaak in de afdronk.