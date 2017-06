zomers bier hier

Voor dit rapport kozen we drie categorieën. Ten eerste de hoppige bieren zoals de IPA (India pale ale). Niet omdat ze in de mode zijn, maar vooral omdat hun hoprijkdom hen toelaat met lage alcoholvolumes te werken, interessant wanneer de dorst hoog is. Maar veel hop betekent ook een bittere smaak. Daarom verwerkten we in deze categorie eveneens de saisonbieren, een Henegouwse specialiteit die aan het heropleven is sinds de Amerikaanse brouwers uitpakten met hun 'Belgian-Style Saison'. De saison kun je beschouwen als een flink gehopte luxepils met vaak ronde, kruidige toetsen en dat laatste maakt ze toegankelijker dan IPA's.