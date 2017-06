Zomerparanoia

Het is een traditie geworden. Op de eerste hete dag van het jaar ga ik naar de bioscoop. Waar de meesten bij zonneschijn de buitenlucht opzoeken, trek ik naar de geairconditioneerde schaduw. (Dit alles uiteraard tot ergernis van mijn geliefde, die mij een vampier noemt.) Zo ook afgelopen week, toen ik de hitte ontvluchtte en The Circle zag, de meest recente verfilming van een boek van Dave Eggers. Ik heb Eggers altijd beschouwd als een publieksvriendelijke, schreeuwerige versie van George Orwell. Het zien van The Circle, een film over technologie die ons leven gaat beheersen, versterkte dat idee. Op maat geknipte schijnwijsheden, filosofische catering, gratuite paranoia, en dat alles met Tom Hanks in de hoofdrol. Hoofdschuddend liep ik de zaal uit, de warmte in, op naar het restaurant waar mijn geliefde op me zat te wachten.