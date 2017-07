Zomerhit 2017: de flamingo

Ananassen en palmbomen deden het ook, maar de flamingo spant de kroon. In zwembaden, op de camping, op koffiemokken, kledij en zelfs deurmatten: overal zijn ze te zien. In de Lidl vind je opblaasversies voor een zacht prijsje en het kwakkelende Primark heeft een licht zomers herstel te danken aan de verkoop van de roze nepvogels. Maar het belangrijkste bewijs dat het om een onstuitbare opmars gaat, komt uiteraard van sociale media. Tik #flamingofloat in en je krijgt miljoenen foto's op Instagram of Twitter.