Zo speelt u

De naam uitspreken zorgt dan wel voor enige twijfel - de klemtoon ligt op de 'e' - de spelregels doen dat gelukkig niet. Padel speel je dubbel of enkel, met een kleine tennisbal en traanvormig racket. Net zoals bij tennis is het de bedoeling de bal over het net te spelen, waarbij die voor het terugslaan zowel de grond, wand als omheining kan raken. Wel mag de bal de muur niet raken zonder voorafgaande bots op de grond, en is ook meer dan eenmaal botsen uit den boze. De puntentelling gebeurt volgens hetzelfde systeem als bij tennis.