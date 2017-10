Zo haal je bruut Brazilië in huis

Wie aan het Eilandje wil co-worken of iets eten kan dat bij SANBA. Het voormalige magazijn van de Red Star Line werd onder handen genomen door designduo Tom Mares en Peter-Jan Scherpereel (PJMARES). Wij polsten hoe je het interieur mee naar huis kan nemen.

De Société Anonyme de Navigation Belgo-Américaine - kort: SANBA - zit in de ruimte die ooit dienst deed als opslagplaats voor bagage. Nu lepel je er granola leeg aan de speciaal ontworpen tafeltjes of drink je koffie aan de zwevende bar in beton en hout met stalen lamellen. De betonnen constructie contrasteert met groentinten, warm hout en een eigen tropisch regenwoud van planten: Braziliaans brutalisme is de mooie term voor deze stijl.

Tom Mares: "We zaten met een betonnen ruimte, maar gingen voor een warmer gevoel.