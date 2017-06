Zo gingen we te werk

Zeggen dat Brussel bestuurd wordt vanuit een doolhof aan vzw's en vennootschappen is één zaak. Inzicht krijgen in dat labyrint is nog wat anders. Aangezien een totaalplaat ontbreekt, ging De Morgen omgekeerd te werk. Van alle zittende raadsleden en schepenen in Brussel-stad gingen we de voor 2015 of vroeger aangegeven mandaten na, onder meer via transparantiewebsite Cumuleo. Zo kregen we een overzicht van de met de stad gelieerde vennootschappen waarin politici vertegenwoordigd zijn. Vervolgens hebben we geprobeerd via jaarrekeningen, statuten en bij het Staatsblad neergelegde pv's van bestuursvergaderingen een vollediger overzicht te krijgen van de samenstelling en werking van de raden van bestuur. Dit spitwerk heeft ons een week gekost. Het levert het ontnuchterende besef op dat we nog maar net onder de oppervlakte zitten.