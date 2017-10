Zo geniaal, zo bescheiden

Voor een minuut was hij zichzelf kwijt. Alles gooide hij eruit: de frustraties, de emoties, de opluchting. Het hoofd liep wat roder aan. De gelaatsuitdrukking flirtte ergens tussen boos en verbeten. Hij sprong met de borst tegen die van Danilo, die aan de hoekschopvlag aan het opwarmen was. Hij gooide de vuist met volle kracht de lucht in en liet, op minder dan een meter van de City-fans, nog een oerkreet galmen. En of het deugd deed. Een streep met zijn linker voorbij Thibaut Courtois. Zijn eerste doelpunt ooit op Stamford Bridge, de arena waarin hij voorbestemd was om te schitteren, zij het dan in het andere blauw.