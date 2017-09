Zinkgat op Grote Markt in Vilvoorde

Door een groot waterlek op de Grote Markt van Vilvoorde is zondag een zinkgat van twee meter breed ontstaan. Een viertal bewoners van een aanpalend appartementsgebouw werden preventief geëvacueerd, maar mochten later terugkeren naar hun woning. De Grote Markt is momenteel een werf, door de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. "Omdat het water terechtkwam in een aanpalend appartementsgebouw, kon de brandveiligheid in het gedrang komen", klonk het bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. De gas- en elektriciteitsmaatschappij kwamen ter plaatse voor het dichten van het lek en een onderzoek naar de oorzaak. Ook burgemeester Hans Bonte (sp.a) kwam poolshoogte nemen. In de garage, die uit twee verdiepingen zal bestaan, is plaats voor 195 auto's. De Grote Markt wordt autovrij.