Zilver als bekroning voor sterke Panthers

Het Oranje zo lang mogelijk lastig maken en er meer uitkomen dan in de poulematch: voor hun allergrootste afspraak ooit was dat het strijdplan van de Panthers. Het eerste lukte, het tweede slechts gedeeltelijk. Er waren meer aanvallende intenties, de speelsters van coach Thijssen geraakten meer op de helft van Nederland, maar regelmatig in de cirkel opduiken en gevaar creëren was er niet bij. Uiteraard geen schande in een wedstrijd tussen de nummers één en veertien van de wereld. Tot minuut 48 stond het 1-0 en bleef dat sprankeltje hoop.