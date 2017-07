Zeven finalisten voor ontwerp Citroën-museum

Er zijn zeven finalisten geselecteerd voor de architectuurwedstrijd waarbij een nieuwe cultuurpool gerealiseerd moet worden in de Citroën-garage in Brussel. Opvallend is dat bij zes van de zeven finalisten een Belgisch bureau de voortrekker van de kandidatuur is. De zeven finalisten zijn 51N4E, ADVVT, JDS, Lhoas & Lhoas, NOA, Office en OMA. De finalisten werden gekozen uit een ruime selectie van 92 teams die deelnamen aan de internationale architectuurwedstrijd. De volgende stap voor de geselecteerde teams is het indienen van een projectontwerp voor de tweede selectieronde tegen 23 december. Die voorstellen worden daarna door een internationale jury onder voorzitterschap van de Zwitserse architect Roger Diener onder de loep genomen. In maart 2018 wordt bekend welk team het project mag ontwerpen. De Citroën-garage moet worden omgebouwd tot een internationale cultuurpool.