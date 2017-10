Zesduizend Belgen krijgen altijd toegang tot gsm-netwerk

Na de aanslagen in ons land ging het gsm-netwerk onderuit waardoor niemand nog kon bellen, zelfs de top van onze veiligheidsdiensten niet. Om dat te voorkomen krijgen 6.000 personen van de veiligheids- en hulpdiensten vanaf 1 november een speciale gsm-kaart. Daardoor hebben ze altijd toegang tot het netwerk.

Het was een van de grote pijnpunten na de aanslagen in Zaventem en Brussel op 22 maart: het hele telefonienetwerk ging plat waardoor niemand nog kon bellen of sms'en. Zelfs minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) niet. Pas in de late namiddag werkte het gsm-netwerk weer zoals het moest. Het was niet de eerste keer dat het netwerk overbelast raakte - denk maar aan de Pukkelpop-storm in 2011. Ook de radiocommunicatie van de hulpdiensten via het eigen communicatienetwerk Astrid liep in het honderd.