Zes mensen vervolgd voor Hillsborough-drama

Naar aanleiding van een bekermatch tussen Liverpool en Nottingham Forest in het Hillsborough-station in Sheffield op 15 april 1989 kwamen bij massale paniek 96 mensen om, allen supporters van Liverpool. Er waren ook 766 gewonden. In vroeger onderzoek werden die supporters met de vinger gewezen en gold het drama als een ongeval. Maar een onafhankelijke jury oordeelde vorig jaar dat die slachtoffers op een "onwettige manier" om het leven waren gekomen. Er zijn nu zes mensen aangeklaagd onder wie vier vroegere politiemensen. Een van hen is de vroegere hoofdcommissaris David Duckenfield. Hem wordt doodslag wegens grove nalatigheid ten laste gelegd. Onder de aanklachten tegen de anderen is er obstructie van de justitie.