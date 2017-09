Zelfstandigen tevreden, maar niet over hun portemonnee

De voornaamste motivatie om zelfstandige te worden was hun eigen baas zijn. Dat is bij 9 op de 10 ook gelukt. "Slechts 8 procent stelt vast dat dat niet het geval is", zegt Els Schellens, directeur starters en zelfstandigen bij Acerta. "Dat zijn vooral zelfstandigen in bijberoep die nog deels voor een baas werken, vaak uit vrees niet rond te komen." Bijna 6 op de 10 zelfstandigen in spe wagen de sprong ook omdat ze meer hopen te verdienen, maar dat is vaak de grootste tegenvaller. "Voor het geld moet je het niet doen, geven de zelfstandigen aan", zegt Schellens.