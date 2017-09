Zelfs voor Froome is 28 procent te steil

Chris Froome stapte de perszaal op de top van Los Machucos binnen met een grauwe blik op zijn gezicht. Het gure weer in Cantabrië zat daar voor iets tussen, maar de voornaamste oorzaak was zijn inzinking op de slotklim. Terwijl hij enkele stukken watermeloen naar binnen werkte, deed de kopman van Team Sky het verhaal van zijn zwaarste Vuelta-dag tot dusver. "De slotklim was echt enorm lastig", zei Froome, waarna een stevige zucht volgde. "Los Machucos is een typische klim voor de Ronde van Spanje, met steile klimpercentages en smalle wegen.