Zelfs op de wc kijkt China mee

De Communistische Partij van China (CPC) gaat een veel grotere rol spelen in het dagelijkse leven. President en partijleider Xi Jinping nam ruim drie uur de tijd voor zijn uiteenzetting over zijn Nieuwe Tijdperk. 'De partij oefent het totale leiderschap over inspanningen op alle gebieden in elk deel van het land uit', zei Xi op de openingsdag van het Partijcongres.

Xi zette 89 miljoen partijgenoten aan het werk: een "groots gevecht" met als inzet eerherstel van China's antieke glorie, ooit kapotgemaakt door buitenlandse imperialistische mogendheden en eigen incompetente keizers. Communisten kunnen niet zonder strijd, dus "herrijzenis van de natie wordt geen kinderspel, en er moet meer gebeuren dan ketelmuziek maken op trommels en gongs", aldus Xi. Bij zijn aantreden, vijf jaar geleden, verkeerde de Communistische Partij in crisis.